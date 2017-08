Econcom a vu son cours de bourse fortement chuter la semaine dernière après l’annonce d’une croissance organique semestrielle bien moindre qu’attendu. Le groupe a dû se contenter d’une progression de 2,4% de son chiffre d’affaires à périmètre constant là où le marché attendait au moins 5%. Résultat : le cours a dévissé de 17% entre le 27 juillet, date de publication des résultats semestriels, et le 3 août, passant de 7,66 € à 6,33 €. En incluant la croissance externe, le chiffre d’affaires a progressé de 5,7% pour atteindre 1,28 milliard d’euros. Son activité financement, majoritaire, est en recul de 1,5% à 604 millions d’euros. Les services progressent de 4,4% en organique (10,9% au global) à 430 M€. Son activité négoce progresse de 9% en organique (+16,8% au global) à 243 M€.

L’activité financement a été pénalisée au second trimestre par « le report de plusieurs affaires », indique le groupe dans son communiqué. Les services ont en revanche profité de la dynamique créée par « la signature d’importants contrats pluriannuels sur les douze derniers mois » et l’activité négoce bénéficie des « gains de parts de marché du groupe dans les administrations publiques » et de « sa position forte sur le segment en croissance du multimédia d’entreprise ».

Son résultat opérationnel courant progresse néanmoins de 9,2% à 58,2 M€. Un résultat qui repose pour 65% sur l’activité financement, pour 25% sur les services et pour 9% sur le négoce. Ces trois activités affichent une marge respectivement de 6,3%, 3,4% et 2,2%.

Son résultat net s’élève à 32,6 M€ déduction faite de 8,9 M€ de charges non récurrentes liées à la restructuration des activités services.