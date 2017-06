Il faudra 5 millions d’années pour visionner toutes les vidéos qui transiteront par internet chaque mois en 2021. Il est vrai que la vidéo représentera 82% du trafic IP à cette échéance contre 73% l’an dernier. Il est vrai aussi que le trafic global atteindra 278 exaoctets*par mois (dont 37 provenant d’Europe de l’Ouest) ou 3,3 zettaoctets* par an, contre 96 exaoctets ou 1,2 zettaoctet en 2016. Pour arriver à un tel débit, la vitesse de transmission du haut débit doublera quasiment pour atteindre 53 Mégabits par seconde contre 27,5 Mégabits par seconde en 2016.

Ces chiffres sont avancés par Cisco dans « The Zettabyte Era : Trends and Analysis », la dernière mouture de son Visual Networking Index. Selon celui-ci la France a enregistré en 2016 une croissance du trafic internet fixe d’environ 27% et de l’internet mobile d’environ 95%.

Dans la foultitude de chiffres et d’informations empilées dans le document on apprend que la plus grande part du trafic de la toile sera générée en 2021 par les particuliers (57 Go mois par utilisateur, soit 232,65 exaoctets par mois), ce qui n’empêchera pas le trafic professionnel d’être multiplié par 3 pour atteindre 45,45 exaoctets/mois, soit un taux de croissance moyen (CAGR), de 21%.

Cisco s’attend à une très forte progression (CAGR de 44%) du SD-WAN (réseau étendu défini par logiciel) au détriment du MPLS qui devra se contenter d’un CAGR de 5%. Il représentera ainsi 25% du trafic WAN en 2021, soit 5,2 exaoctets par mois.

Table 8. Global IP traffic, 2016–2021

IP Traffic, 2016–2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

(2016–2021) By Type (Petabytes [PB] per Month) Fixed Internet 65,942 83,371 102,960 127,008 155,121 187,386 23% Managed IP 22,911 27,140 31,304 35,226 38,908 42,452 13% Mobile data 7,201 11,183 16,646 24,220 34,382 48,270 46% By Segment (PB per Month) Consumer 78,250 99,777 124,689 154,935 190,474 232,655 24% Business 17,804 21,917 26,220 31,518 37,937 45,452 21% By Geography (PB per Month) Asia Pacific 33,505 43,169 54,402 68,764 86,068 107,655 26% North America 33,648 42,267 51,722 62,330 73,741 85,047 20% Western Europe 14,014 17,396 21,167 25,710 30,971 37,393 22% Central and Eastern Europe 6,210 7,451 8,940 11,016 13,781 17,059 22% Latin America 5,999 7,502 9,141 10,861 12,909 15,464 21% Middle East and Africa 2,679 3,910 5,538 7,773 10,941 15,490 42% Total (PB per Month) Total IP traffic 96,054 121,694 150,910 186,453 228,411 278,108 24%

Source: Cisco VNI, 2017.

Definitions

● Consumer: Includes fixed IP traffic generated by households, university populations, and Internet cafés

● Business: Includes fixed IP WAN or Internet traffic, excluding backup traffic, generated by businesses and governments

● Mobile: Includes Internet traffic that travels over 2G, 3G, or 4G mobile access technology

● Internet: Denotes all IP traffic that crosses an Internet backbone

● Non-Internet IP: Includes corporate IP WAN traffic, IP transport of TV and VoD, and mobile “walled-garden” traffic.

Touchant aussi bien les entreprises que les particuliers, le MtoM consommera de son côté un peu plus de 14 exaoctets par mois. C’est 7 fois plus qu’en 2016. En tout 13,7 milliards d’objets seront connectés, dont un peu plus de 6 milliards pour la maison connectée et 4 milliards pour le bureau connecté.

Côté sécurité, les choses ne s’arrangeront pas et les attaques DDoS supérieures à 1 Gigabit par seconde grimperont de 172% comparativement à 2016 pour atteindre 3,1 millions en 2021, soit un taux de croissance moyen de 19%.

*Exaoctet : 1 000 000 000 000 000 000 octets ou 1018 octets

*Zettaoctet : 1 000 000 000 000 000 000 000 octets ou 1021 octets