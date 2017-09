Le patron de Palo Alto Networks, Mark McLaughlin, a une sérieuse ambition pour sa société : devenir numéro un mondial du secteur de la sécurité des réseaux. A l’occasion d’une interview avec CRN il a expliqué que Palo Alto venait de dépasser son rival Check Point en termes de chiffre d’affaires, ce que les résultats trimestriels des deux entreprises confirment. Lors du dernier trimestre, les revenus de la firme de Santa Clara ont en effet atteint 509,1 millions de dollars, contre 459 millions de dollars pour son rival de Tel Aviv. Sa progression est également plus forte puisqu’elle atteignait 27% alors que l’éditeur israélien n’affichait que 8% de croissance annuelle. Palo Alto est aussi à portée de Cisco, dont l’activité sécurité des réseaux se chiffre à 558 millions de dollars. Mark McLaughlin a expliqué qu’avec une croissance neuf fois plus élevée que celle de la firme de San Jose, il pensait que sa société allait rapidement se hisser en première position du marché.

A ceux qui pourraient penser qu’il s’agit là d’une compétition sans grand intérêt, le CEO rétorque qu’au contraire la taille de l’entreprises est un facteur clé lors de ses discussions avec les responsables d’entreprise mais aussi avec les partenaires. Selon lui, certains distributeurs importants qui avaient depuis longtemps des relations privilégiées avec Check Point et Cisco voient à présent les choses différemment. « La plupart d’entre eux disent aujourd’hui ‘Je mise sur le mauvais cheval. Palo Alto prend clairement des parts de marché à une vitesse très élevée. Nous avons besoin d’investir sérieusement dans Palo Alto Networks’. Nous avons le privilège de rencontrer de plus en plus ce genre de choses avec notre communauté de partenaires », a-t-il expliqué à nos confrères.

Pour la petite histoire, rappelons que Palo Alto Networks a été créé en 2005 par Nir Zuk, l’actuel directeur technique de la société qui fut naguère ingénieur principal chez Check Point.