« Notre métier reste l’infogérance de parcs informatiques », précise d’emblée Michel Meunier, PDG de Securinfor, après qu’il a annoncé la création d’une business unit chargée de vendre des profils d’experts en assistance technique. L’objectif n’est pas d’aller concurrencer les grands acteurs de l’assistance technique mais de « pénétrer plus rapidement et facilement de nouveaux clients en vue de leur vendre à terme des contrats d’infogérance », poursuit Michel Meunier.

Le développement de cette business unit a été confié à Rui Neves, ex-directeur de division chez Consor NT, nommé directeur général de Securinfor. Ce dernier peut d’ores et déjà s’appuyer sur une équipe d’une vingtaine d’experts – essentiellement des ingénieurs poste de travail et des chefs de projets certifiés – qui interviennent dans le cadre des contrats d’infogérance en production. Cette équipe devrait s’étoffer rapidement, notamment avec l’arrivée d’experts réseaux et sécurité.

Pour Securinfor, la montée en puissance de cette business unit sera aussi l’opportunité d’étoffer la palette d’expertises techniques qu’il sera en mesure de proposer à ses clients infogérés.

Quelques mois après le passage de témoin entre Farid Allani, le président-fondateur de Securinfor, à Michel Meunier, ce-dernier continue de dérouler la stratégie initialement validée par le pool d’investisseurs qui a repris l’essentiel du capital de la société l’année dernière. D’une part il intensifie la conquête de nouveaux clients pour alimenter la croissance organique et de l’autre il recherche des cibles potentielles pour conclure une acquisition. La cible idéale serait une entreprise réalisant 10 M€ de chiffre d’affaires annuel dans le domaine de l’infogérance ou de l’assistance technique.

Après une année 2016 marquée par une stabilisation de ses revenus à 18,1 M€, l’infogéreur table sur un chiffre d’affaires de 22 M€ cette année suite à la signature d’un gros contrat arrivé en pleine charge au printemps. En toute logique, l’effectif a bondi, passant de moins de 300 collaborateurs à 380 actuellement.