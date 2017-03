A l’occasion d’ITPartners 2017, nous avons réalisé une série de 4 vidéos pour faire le point sur l’offre de Seagate qui largement évolué tant au niveau de la gamme, que des produits et de la distribution.

Dans ce cadre nous vous proposons de découvrir notre premier échange avec Benoit Alengrin, Responsable commerciale France en charge de la gamme disque interne.

Dans cet entretien, Benoit Alengrin revient sur les enjeux du marché du disque dur, le nombre de disque dur vendu, l’évolution des capacités de stockage, le poids du marché français avec environ 1 millions de pièces vendus.

Ils revient également sur la place de Seagate qui est désormais, depuis deux trimestres, leader sur le marché français des disques durs internes selon Context.

Il précise par ailleurs quels sont les distributeurs qui proposent les produits Seagate et le profil des partenaires qui aujourd’hui revendent les disques durs internes.

Il détaillent également la gamme de produits proposés par Seagate qui s’articule autour de 3 segments :

les PC bureautiques et portable avec la gamme Barracuda,

Les environnements NAS avec la gamme IronWolf

L’univers de la vidéo-surveillance avec SkyHawk

En parallèle, il est également commercialisés une gamme « Enterprise » avec des connectiques SAS et SATA.

Sur la plan des capacités, Benoit Alengrin annonce l’arrivé prochaine de disques dur 12 To en classe entreprise.

Ils revient également sur l’offre SSD de Seagate en classe entreprise avec des Interfaces SATA, SAS et PCI Express, des capacités qui vont jusqu’a 3,6 To pour la gamme Nytro XP6500

Enfin sur les dynamiques de marché, Benoit Alengrin insiste sur les marchés porteurs que sont le marché du NAS et le marché du Gaming. Face à chacun de ses marchés Seagate propose une offre dédié : IronWolf et IronWolf Pro pour le NAS, Firecuda pour le Gaming.

D’ailleurs pour démontrer son implication dans cette activité, Seagate est un partenaire privilégié de l’équipe d’E-Sport de LDLC et nous aurons l’occasion d’interroger Stéphan Eutine, responsable de cette activité au sein du groupe LDLC.

Cette vidéo a été produite en partenariat avec Seagate