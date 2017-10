Le Groupe Scopelec a décidé de regrouper sur la commune de Saint-Orens de Gameville ses 3 sites actuels du sud-est toulousain basés à Ramonville Saint-Agne, et Labège. Ce sont près de 200 salariés, sur les 670 salariés que compte le groupe en Occitanie, qui s’établiront dans ce nouveau bâtiment de 4.500 m² dès l’automne 2018, situé non loin de Revel, où se situe le siège historique de la SCOP maison mère du groupe. Le bureau regroupera outre une zone d’entreposage, des bureaux qui accueilleront notamment les bureaux d’études et de conduite d’activités, la direction informatique groupe, des services divers tels que la facturation et la logistique, ainsi que la division Syscom spécialisée dans les activités télécoms et IT pour les entreprises. Une attention particulière sera portée à l’aménagement intérieur du site afin de favoriser les échanges entre services, et promouvoir la performance collective.

Avec plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 sur la zone, l’activité du groupe en Occitanie était en hausse de 14%. Depuis le 1er janvier 2017, plus de 100 recrutements ont eu lieu sur le périmètre de la nouvelle région.

« Le Groupe Scopelec connaît un fort développement ces dernières années, ce qui nous a amené à repenser notre organisation sur les territoires et fusionner ainsi nos 3 bases toulousaines. Au vu de notre projet social, de notre taille, de nos enjeux futurs et de notre évolution organisationnelle, il est apparu important de constituer un pôle sur l’est toulousain qui rassemble les différentes équipes dans un environnement de travail de meilleure qualité, permettant de surcroît des échanges plus riches entre les collaborateurs et les nouvelles organisations Métier. La taille d’un tel site nous permet également d’ambitionner de donner une plus grande visibilité à Scopelec au sein de la métropole du Grand Toulouse et de pouvoir s’associer avec les collectivités de Toulouse Métropole pour promouvoir l’économie sociale et solidaire », explique dans un communiqué Pierre-Yves Fargeas, membre du directoire du groupe.

La société Scopelec, créée en 1973 à Revel (31), a connu, depuis les années 2000, un fort développement de ses activités auprès des opérateurs, des équipementiers, des entreprises et des collectivités. Son chiffre d’affaires devrait atteindre plus de 400 millions d’euros en 2017 pour un total de 3.200 salariés implantés dans 80 sites en France et en Outre-Mer.