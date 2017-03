Le spécialiste de l’installation et de la maintenance des réseaux de télécommunications Scopelec a fait l’acquisition de Calitel, une société spécialisée dans l’installation et la mise en service d’équipements de télécommunications et de réseaux informatiques. Employant 89 salariés, elle a réalisé 7,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016.

Ces activités sont complémentaires de celles de Scopelec et viennent compléter la couverture géographique, notamment dans la moitié Nord du pays ainsi que dans les DOM-TOM. Basée à Villeneuve d’Asc, Calitel compte 4 agences implantées à Rennes, Metz, Paris ainsi qu’en Martinique.

L’actuel dirigeant de Calitel, Gilles Heudeleine, reste en place et intègre au sein du groupe des fonctions de direction d’activités Installation Equipements Réseaux.

« Le Groupe Scopelec souhaite, par cette prise de contrôle de la société Calitel, intégrer un savoir-faire qui complète son activité actuelle. Scopelec dans le cadre de ses synergies métiers va s’attacher à poursuivre et développer les activités de Calitel notamment par un accès élargi aux grands comptes et acteurs des télécommunications. L’intégration de la société Calitel au groupe Scopelec renforce son ambition d’être un acteur majeur positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeurs télécoms, du cœur de réseaux aux clients finaux, entreprises ou particuliers », commente dans un communiqué le directeur général du groupe Scopelec, Thomas Foppiani.