En 2015, après avoir acquis Thomson, Oxygen Audio et Schaub Lorenz, l’ex-importateur/distributeur Admea, mué en fabricant sans usine, rachetait la marque Schneider au groupe Philips, qui avait arrêté la production de la marque française en 2005, et relançait des produits grand public électroménagers et audiovisuels siglés Schneider. Avec succès semble-t-il puisque le PDG d’Admea, Philippe Samuel a décidé de proposer d’ici la fin de cette année une gamme de produits informatiques estampillés cette fois Schneider IT. C’est un pari risqué puisqu’à contre-courant de l’évolution du marché. C’est pourquoi, Philippe Samuel veut se concentrer dans un premier temps sur certaines niches de produits qui résistent comme le gaming, les notebooks bon marché et les ordinateurs portables deux-en-un et tout-en-un. Certains tout-en-un sont destinés aux entreprises, un marché qu’Admea souhaite aborder via des revendeurs et des sociétés de leasing, lesquelles proposeront également des portables et des desktops personnalisables.

Pour séduire les clients, la société joue la carte du « Made in France ». Une grande partie des produits sont en effet conçus dans l’Hexagone où certains ordinateurs sont également fabriqués, tandis que les machines à bas-coûts sortent d’usines chinoises. Admea annonce par ailleurs des produits de haute technologie proposés à des prix accessibles. « Dans la lignée de ce que nous proposions déjà pour nos gammes image, son et électroménager, nous apportons aujourd’hui avec Schneider IT l’essentiel de la technologie à prix accessible », a indiqué Philippe Samuel, à InfoDSI. « Ecrans Full HD, connectique complète, processeur dernière génération, gamme dédiée au gaming, etc. Notre objectif est de satisfaire le consommateur avec un rapport qualité/spécificités optimal, tant pour les particuliers que pour les entreprises. » Le portable d’entrée de gamme SCL 132ALFHDM 13,3 pouces est ainsi proposé à 195 euros tandis que le prix du premier tout-en-un (un 24 pouces) démarre à 299 euros.

Le patron d’Admea espère écouler 40.000 PC d’ici la fin de l’année et entre 200.000 et 250.000 unités l’an prochain.