Le groupe de services informatiques SCC France va recruter 300 collaborateurs au cours des 12 prochains mois pour renforcer l’ensemble de ses pôles d’expertises et étoffer ses différentes équipes à Paris et en région PACA.

SCC accompagne les entreprises et les organismes publics dans la transformation de leur infrastructure informatique avec une offre associant à la fois solutions technologiques et services pour répondre aux bes dans sept domaines clés : workplace, logiciel et software asset management, enterprise infrastructure, réseaux et sécurité, mobilité et nouveau poste de travail, infogérance et maintenance, datacenter services et cloud et assistance technique. Premier groupe informatique privé en Europe, la société revendique plus de 5.000 clients et un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros en France et de 2,2 milliards d’euros en Europe.

SCC France a également lancé une campagne de communication « Reveal your Digital Hero » afin de sensibiliser ses futures recrues.

« Notre objectif de recrutement sur les douze prochains mois nous positionne dans le TOP 5 des ESN les plus dynamiques en matière de création de postes. Nous souhaitons en effet nous entourer à court terme de très nombreux experts pour répondre efficacement aux nombreux projets que nous ont confiés nos clients. Jeunes diplômés et profils experts pourront donc trouver des challenges adaptés à leurs attentes », explique dans un communiqué, Didier Lejeune, directeur général de la société.

Quelques exemples de postes ouverts :

IS et consultants Microsoft

IS et consultants réseau-sécurité

Spécialistes IOS

Architectes sauvegardes

IS Infrastructures

Ingénieurs commerciaux spécialisés en leasing, software et infrastructures.

Pour plus d’informations sur la politique RH et les opportunités proposées : http://carrieres-france.scc.com