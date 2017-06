SCC signe une nouvelle année record. Lors de son kick off annuel, qui s’est tenu les 7 et 8 juin à la Mutualité, le premier distributeur IT français a annoncé une croissance de plus de 12% de son chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice clos fin mars, à près de 1,3 milliard d’euros. Record aussi son résultat opérationnel, qui a atteint 13 M€.