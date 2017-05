Fondé en 1989, CopSonic permet une communication et une interaction hautement sécurisées entre les périphériques grâce à un système unique d’ondes ultrasonores. La technologie CopSonic permet les transferts de données pour les transactions telles que les paiements sécurisés sans contact, le contrôle des périphériques à puce intelligents ou des connexions sans contact depuis un ordinateur grâce aux microphones et haut-parleurs des appareils. Aucun matériel supplémentaire spécifique n’est requis (contrairement au Bluetooth LE, NFC ou Lifi). L’authentification et le contrôle du système se produisent sur les plateformes connectées ou en mode avion.

En rejoignant l’accélérateur d’EIT Digital, CopSonic bénéficiera du soutien de l’équipe Access to Finance de l’organisation qui les aidera dans leurs objectifs de levée de fonds et aussi auprès de business developers sur les principaux marchés européens où ils souhaitent s’implanter.

«Nous voulons bénéficier de l’expertise d’EIT Digital pour nous aider à développer notre présence en Europe. Pour se faire, nous nous concentrons sur trois marchés verticaux à croissance rapide qui incluent : les paiements sécurisés, la connectivité IoT sécurisée et la détection de proximité. Nous cherchons également à élargir nos marchés européens, y compris les pays nordiques, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Par conséquent, nous sommes très heureux de commencer notre collaboration avec l’équipe EIT Digital Accelerator pour nous aider à atteindre nos objectifs », indique dans un communiqué Emmanuel Ruiz, PDG et fondateur de CopSonic

Basé à Bruxelles, EIT Digital est une émanation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) regroupant plus de 130 grandes entreprises européennes, PME, start-ups, universités et instituts de recherche. L’organisation possède des centres à Berlin, Budapest, Eindhoven, Helsinki, Londres, Madrid, Paris, Stockholm, Trente, ainsi qu’un hub dans la Silicon Valley.