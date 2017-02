Editeur logiciel et fournisseur de services managés dans le service après-vente, SAV Group annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de CapHorn Invest et de ses investisseurs historiques (FaDièse, C3P, FRCI).

Fondée en 2009 par Vincent Torres, SAV Group tente de révolutionner depuis quelques années le service après-vente des retailers, souvent cible du mécontentement des consommateurs, en le digitalisant grâce à sa plateforme logicielle en mode SaaS.

La startup, qui accompagne aujourd’hui des enseignes tels que la Redoute, la Fnac ou encore Rueducommerce, s’appuie notamment sur son réseau agréé de centres de réparation et de transporteurs qui s’étend sur toute la France pour optimiser les délais de retour au client final. Elle les soulage ainsi des formalités complexes et souvent chronophages engendrées par les retours et les réclamations, et leur apporte une meilleure connaissance de leurs clients grâce à la collecte de données représentatives.

Avec cette nouvelle levée de fonds SAV Group entend se développer cette année en Europe à travers sa plateforme Revers.io, capable de gérer la logistique SAV dans chaque pays européen pour les retailers, assureurs et fabricants de produits techniques.