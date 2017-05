SAP lance SAP Cloud Trust Center, un site public fournissant des informations en temps-réel sur les opérations en cours des solutions cloud de l’éditeur, ainsi que l’approche de la société en matière de sécurité et de confidentialité. En rendant cette information publique, SAP explique qu’il vise à promouvoir la transparence et des standards de prestations élevés.

Au travers du SAP Cloud Trust Center, trois solutions cloud seront visibles (SAP Business Planning, le logiciel SAP S / 4HANA Cloud et le service SAP Cloud Platform Integration), mais davantage sont prévues au cours de l’année. Sur chaque solution, les visiteurs du site pourront accéder à certains programmes de maintenance planifiés, à l’historique des données sur les quatre dernières semaines et vérifier la disponibilité en temps réel, la sécurité et la confidentialité des données. Les clients pourront également accéder à SAP ONE Support Launchpad.

« Durant nos conversations permanentes avec nos clients présents dans le cloud, la première chose que nous avons identifiée était un besoin de transparence. Ils souhaitent avoir accès à des informations en temps réel sur la disponibilité et la performance du système », indique dans un communiqué Michael Kleinemeier, membre du Conseil Exécutif de SAP SE, SAP Digital Business Services, SAP. « Avec le lancement de SAP Cloud Trust Center, nous offrons à tous – des clients au public – l’exposition aux aspects clés de la gestion de notre environnement cloud pour continuer de développer un lien de confiance en nos capacités ».