SAP vient d’acquérir Gijya une jeune pousse de 300 personnes à l’origine d’une plateforme de gestion de l’identité et des accès clients ( CIAM). Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. D’après le Silicon Valley Business Journal, l’éditeur de Walldorf aurait déboursé 350 millions de dollars.

Créée à Tel Aviv et basée à Mountain View en Californie, la société possède des bureaux à New York, Tel Aviv, Paris, Londres, Hambourg et Sydney. Sa plateforme permet d’identifier les clients depuis n’importe quel environnement, de collecter, convertir et de consolider tous les types de données au sein des profils clients et de gérer la conformité aux règles de la vie privée, notamment dans le cadre de la GDPR.

Dans un communiqué, SAP indique que cette acquisition lui permettra de renforcer sa position en matière d’expérience client multicanal et d’enrichir sa solution Hybris Profile. « Gijya apporte toute une richesse de compétences et une expertise qui renforcera de manière significative la solution SAP Hybris Profile et nous permettra de prendre le leadership du marché émergent de l’identité client et de la gestion des accès », explique dans le document Cartsen Thomas, président et cofondateur de SAP Hybris. « La confiance du client est la principale recette permettant aux organisations axées sur le client de réussir. »

Gijya revendique 700 entreprises clientes dans le monde – parmi lesquels Fox, M6, Forbes, Danone, KLM, Nike, Toyota, La Poste, Ferrari, Bayer ou encore L’Oréal – qui gèrent un total de 1,3 milliard de clients.

En novembre 2014, la société a levé 104 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Benchmark Capital, Intel Capital, First Round Capital, Mayfield Fund, DAG Ventures et Adobe.

L’opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.