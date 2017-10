Pour calmer la fronde de certains de ses utilisateurs échaudés par des audits qui peuvent se révéler douloureux pour ces derniers, SAP lance une initiative baptisée Centre de transparence pour les licences annoncent nos confrères de Distributique. Pilotée par le réseau Sugen qui rassemble les responsables des 20 plus importants clubs utilisateurs mondiaux, elle permet aux clients de savoir, en s’adressant de façon anonyme à l’éditeur, si leur utilisation des accès indirects à SAP correspond aux termes de leur licence.

Dans une affaire opposant l’éditeur allemand au distributeur de spiritueux Diageo, un juge britannique avait reconnu l’exigibilité de droits de licence SAP pour des utilisateurs d’applications tierces interfacées avec SAP et condamné la société à verser 54,5 millions de livres de droits supplémentaires. L’USF, l’association des utilisateurs SAP francophones, avait alors apporté son soutien à Diageo et sollicité le Sugen pour qu’il agisse rapidement au plus haut niveau avec SAP.

L’initiative Centre de transparence pour les licences est déjà opérationnelle en Australie et au Royaume-Uni et devrait bientôt être généralisée.