Google, qui souhaite s’ancrer plus profondément sur le marché professionnel, et SAP ont décidé d’entamer une collaboration étroite. L’annonce en a été faite à l’occasion de Next’17, la conférence de Google dédiée aux développeurs qui se déroule en ce moment à San Francisco.

Le géant de la Silicon Valley va offrir à ses clients la possibilité d’accéder à SAP Hana Express Edition, une version gratuite de sa plateforme in-memory, depuis son Cloud Launcher. Bien entendu, la base de données Hana est désormais certifié sur Google Cloud Platform (GCP). Les deux entreprises vont par ailleurs travailler sur des technologies comme Kubernetes (conteneurisation) et sur l’intégration de l’apprentissage machine dans les applications SAP. Sont également au programme, l’intégration entre Gmail et SAP Cloud for Customer ainsi que la prise en charge de GCP et Google Suite par IAM (Identity and Access Management) de SAP Cloud Platform, sans oublier l’intégration de Google Calendar (une base de données référençant 345.000 entreprises clientes de Google) dans le gestionnaire de voyages professionnel Concur TripIt de l’éditeur allemand. Une liste qui est loin d’être exhaustive.