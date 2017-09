L’éditeur de solutions de gestion des informations d’entreprise (EIM) OpenText a signé un accord mondial de revendeur avec SAP. Dans le cadre de cet accord, l’éditeur allemand revendra OpenText Extended ECM sous l’appellation SAP SuccessFactors Extended Enterprise Content Management by OpenText. Conçu exclusivement pour SAP SuccessFactors HCM Suite, la nouvelle solution cloud aide les entreprises à gérer leurs documents en lien avec les ressources humaines (RH) et le personnel, de leur création à leur destruction sécurisée et conforme. Disponible immédiatement, la solution permet aux entreprises de centraliser la numérisation, la création, le stockage, la gestion et l’accès des documents concernant leurs salariés.

« Plus que dans tout autre département de l’entreprise, les professionnels RH sont responsables d’une grande quantité d’informations qui sont déterminantes pour l’entreprise », explique dans un communiqué Adam Howatson, directeur marketing d’OpenText. « Il est très important d’aider les entreprises, désireuses de gagner en efficacité dans ce domaine, à gérer leurs fichiers essentiels concernant leur personnel de plus en plus mondialisé et numérique. SAP SuccessFactors Extended ECM by OpenText apporte aux professionnels RH une solution spécifiquement conçue pour contribuer à accélérer et simplifier la gestion de ces documents. »

Avec SAP SuccessFactors Extended ECM, les entreprises devraient être mieux à même de gérer leurs documents RH en fonction des obligations propres à chaque pays, de localiser plus facilement les informations et de générer des documents RH et des courriers pour leurs salariés à partir de modèles, de contenus et de workflows prédéfinis.