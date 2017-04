Pionnier des services de paramétrage et d’expertise autour de SAP ByDesign, le breton Ubister met les bouchées pour ne pas se laisser distancer sur un marché français en pleine accélération. Tablant sur un effet rattrapage de la France par rapport à ses grands voisins européens, SAP France prévoit qu’une licence sur deux vendue cette année sera une solution cloud, rapporte Pierre Gueguen, président d’Ubister. ByDesign, sa solution native cloud pour les entreprises de croissance devrait particulièrement en profiter avec une croissance de 300% de ses ventes. Ces prévisionnels prometteurs incitent SAP à recruter de nouveaux partenaires et les gros partenaires historiques de le l’éditeur à développer des expertises ByDesign.

Resté longtemps quasi seul sur son marché, Ubister n’entend pas se laisser déposséder facilement de ses parts de marché. Pour préserver son avantage concurrenciel, le prestataire s’est engagé dans un processus d’industrialisation de ses services. Depuis l’été, dernier, il propose quatre packages produits préparamétrés répondant aux problématiques métier de quatre secteurs de croissance : recherche & ingénierie ; High-Tech, Energies renouvelables, et sociétés de services. Ces packages comprennent du préparamétrage mais également des processus prédocumentés, reportings préparamétrés et des outils de formation et de partage de compétences en ligne.