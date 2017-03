Salesforce vient de publier ses résultats de l’exercice 2017 décalé. Le chiffre d’affaires grimpe de 27% au quatrième trimestre clos le 31 janvier pour s’établir à 2,29 milliards de dollars. Les souscriptions et le support génèrent 2,11 milliards de dollars, soit une croissance de 25% en un an. Les services professionnels font encore mieux en gagnant 45% mais le chiffre d’affaires est plus que modeste : 183 millions de dollars. Le flux de trésorerie généré atteint 706 millions de dollars, soit une croissance de 50%.

En revanche, le spécialiste du cloud double ses pertes. Elles atteignent 51,44 millions de dollars, soit 7 cents par action, contre 25,50 millions de dollars, soit 4 cents par action, un an plus tôt. Rien de surprenant à cela puisque la firme de San Francisco préfère investir tous azimuts et dépenser de l’argent plutôt que de distribuer des dividendes, ce qui ne semble pas trop troubler ses actionnaires. Le bénéfice par action non-GAAP (hors éléments exceptionnels) ressort à 28 cents.

Cependant, une fois n’est pas coutume, Salesforce publie un vrai bénéfice annuel de 180 millions de dollars, soit 26 cents par action. Une prouesse due il est vrai à un crédit d’impôt de 210,3 millions de dollars relatif à l’acquisition de Demandware. Le BPA non-GAAP est de 1,01 dollar.

Les autres chiffres de l’exercice sont moins extraordinaires. Le chiffre d’affaires enregistré sur les douze mois s’établit à 8,39 milliards de dollars, en progression de 26%. Les souscriptions et le support enregistrent des revenus de 2,11 milliards de dollars (+25%), tandis que les services professionnels engrangent 636 millions de dollars (+38%).

Si l’on s’en tient aux produits, Sales Cloud, Service Cloud et Salesforce Platform enregistrent respectivement des chiffres d’affaires de 3,06 milliards de dollars (+13%), 2,32 milliards de dollars (+28%) et 1,44 milliards de dollars (+40%). Le flux de trésorerie généré est de 2,16 milliards de dollars, en progression de 29%. Le cap des 2 milliards de dollars est ainsi franchi comme le rappelle dans un communiqué le CFO de Salesforce, Mark Hawkins.

Les prévisions pour le trimestre en cours sont en dessous des estimations des analystes. Dans les échanges après bourse le titre a donc perdu plus de 3%.

Le chiffre d’affaires est attendu entre 2,34 et 2,35 milliards de dollars, en progression de 22 à 23%. Le bénéfice par action BPA devrait se situer entre 25 et 26 cents, alors que Wall Street tablait sur 30 cents. En revanche, les objectifs annuels sont révisés à la hausse avec un chiffre d’affaires de 10,15 à 10,20 milliards de dollars. Les prévisions précédentes étaient de 10,1 à 10,15 milliards de dollars. Comme on le voit, le cap des 10 milliards de dollars promis par Marc Benioff devrait être franchi. Le bénéfice non-GAAP est quant à lui attendu entre 1,27 et 1,29 dollar.