Salesforce va créer un fonds doté de 50 millions de dollars destinés à faire grossir son écosystème de partenaires. Le Salesforce Ventures SI Trailblazer investira des millions de dollars dans des intégrateurs systèmes et spécialistes du conseil participant à la transformation digitale des entreprises. L’accent sera mis tout particulièrement sur les partenaires développant des pratiques dans de nouveaux domaines ou souhaitant étendre leur activité à de nouvelles zones géographiques a expliqué à CRN, la responsable channel de l’éditeur, Neeracha Taychakhoonavudh. « Afin de répondre aux demandes des consommateurs, nous avons besoin de développer notre écosystème, spécialement avec nos partenaires spécialisés dans le conseil », a-t-elle indiqué à nos confrères. A côté de cet investissement financier, Salesforce va également modifier son programme channel en faveur des partenaires sélectionnés. Est notamment prévu une Salesforce Trailblazer Alliance Initiative, un programme d’habilitation accélérée.

Une équipe spécialisée, chargée d’accueillir, de guider et d’aider les partenaires sélectionnés à développer leur politique marketing et commerciale est également mise sur pied. SI Trailblazer est le premier fonds destiné à investir du capital dans des sociétés de conseil souhaitant développer leur activité, tout particulièrement autour des produits émergents de Saleforce a encore expliqué Neeracha Taychakhoonavudh.

Trois partenaires bénéficient déjà du programme : l’intégrateur système australien Arxxus, et les Américains 7Summits (développement de solutions communautaires avancées) et ATG (spécialisé dans le quote-to-cash et le cycle de vente).