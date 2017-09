Après avoir créé en juin dernier un fonds de 50 millions de dollars pour investir dans les sociétés de conseil partenaires, Salesforce remet le couvert et crée Salesforce AI Innovation Fund, un nouveau fonds de 50 millions de dollars destiné cette fois à injecter de l’argent dans des jeunes pousses actives dans le domaine de l’intelligence artificielle. Un moyen d’enrichir Einstein son moteur d’IA qui fête justement son premier anniversaire. Les startups sélectionnées pourront d’ailleurs avoir accès au moteur. « Il y a une forte augmentation des entreprises qui réalisent des innovations uniques en intelligence artificielles. Nous voulons que ces entreprises développent ces innovations sur la plateforme de Salesforce », a expliqué à Reuters, le vice-président exécutif de Salesforce Ventures, le bras financier de l’éditeur. Outre du capital, les startups sélectionnées recevront des conseils et pourront accéder aux clients de Salesforce. Trois entreprises ont déjà bénéficié d’un investissement : Highspot (outils marketing et d’aide à la vente), Squirro (analyse prédictive) etTalkIQ (analyse des conversations vocales).

Salesforce vient par ailleurs de compléter un investissement dans All Turtles, une startup spécialisée dans le développement de produits et services à base d’intelligence matricielle. Les deux entreprises vont développer conjointement de nouvelles solutions d’IA « d’avant-garde » pour la plateforme cloud de Salesforce.

Pour fêter le premier anniversaire d’Einstein, le spécialiste du CRM annonce par ailleurs une nouvelle version du produit enrichie de trois fonctionnalités : Forecasting, Opportunity Scoring et Email . Einstein Forecasting permet « aux responsables des ventes de gagner en visibilité et en compréhension afin de prévoir avec plus de précision le chiffre d’affaires, et ce à chaque étape du cycle de vente ». Einstein Opportunity Scoring privilégie les meilleures opportunités d’affaires. Enfin, Einstein Email identifie de façon automatique les courriels les plus importants.