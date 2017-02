A la veille de son nouvel exercice fiscal, Salesforce annonce des changements dans son programme Consulting Partner Program. Ces changements, qui interviendront au 1er mars, sont destinés « à aider les partenaires à approfondir leur expertise des marchés verticaux et des produits pour mieux parler le langage des clients ». C’est ce qu’a indiqué à CRN la vice-présidente en charge des programmes partenaires de l’éditeur, Neeracha Taychakhoonavudh. Selon elle, les clients souhaitent désormais avoir des conversations plus larges avec leurs partenaires. « Il ne s’agit plus aujourd’hui de savoir calculer un coût avec précision. Il faut à présent être capable d’avoir une approche plus centrée sur le client, de comprendre ce qui se passera après la vente, ce dont il aura besoin notamment en matière de services. Notre manière d’envisager les choses a changé et nous voulons aider nos partenaires à s’intéresser aux clouds adjacents afin qu’ils aient une approche globale du client. »

Salesforce souhaite que les partenaires se focalisent sur une approche cross-cloud. A cet effet, l’éditeur annonce une classification a trois niveaux. Le plus élevé de ces niveaux est destiné aux partenaires ayant obtenu des certifications pour plusieurs solutions telles que Sales Cloud, Service Cloud ou encore Marketing Cloud. Une nouvelle certification concernant Commerce Cloud verra par ailleurs le jour d’ici 2 mois.

Par ailleurs, le nouveau programme permettra aux partenaires de se prévaloir d’une spécialisation en termes de produits ou de secteurs verticaux en selon le nombre de projets qu’ils ont mené à terme. Neeracha Taychakhoonavudh a indiqué que sa société souhaitait se concentrer sur certains secteurs d’activités en commençant par la finance, les télécommunications, les médias, la santé, la vente au détail, l’industrie manufacturière et le secteur public. « Cette spécialisation permettra de distinguer un partenaire et son domaine d’expertise parmi les milliers de partenaires de l’écosystème. »

Le géant du cloud souhaite également s’entourer de plus de consultants certifiés. Actuellement 52% des contrats signés par Salesforce le sont via les partenaires. « Chez nous, le marché adressable par les partenaires est considérable. Il y a une forte demande sur le marché pour des compétences Salesforce. Notre croissance est telle que nous ne pouvons pas tout prendre en charge ».