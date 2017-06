Sage participera en tant que sponsor Platinum au Salesforce World Tour Paris 2017, évènement dédié au marketing, à la vente et au service client. Ce grand rassemblement annuel qui réunira le 8 juin les clients, les partenaires de Salesforce et les prospects, sera l’occasion pour l’éditeur britannique de mettre en avant sa nouvelle solution mondiale de comptabilité et de gestion commerciale Sage Live, développée sur la plateforme cloud de Salesforce.

En tant que sponsor Platinum Sage bénéficiera pour la première fois d’un espace dédié pour y accueillir les clients, prospects et partenaires et y présenter sa solution.

Parmi les nombreux ateliers et conférences qui seront proposés à l’occasion du Salesforce World Tour Paris 2017, Laurent Luce, Product Marketing Manager chez Sage, animera à 12h50 un atelier autour de la solution Sage Live : « Faites évoluer votre entreprise en toute confiance ».