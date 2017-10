Sage lance Sage Business Cloud. Destinée aux entreprises de toutes tailles, cette plateforme propose un ensemble de logiciels de comptabilité, de gestion financière, de gestion commerciale, de gestion d’entreprise intégrée, de gestion des ressources humaines, de paie, de paiements et de communication bancaire afin de répondre à tous les besoins. Conçue pour s’intégrer à n’importe quel stade de développement de l’activité d’une entreprise, cliente ou prospect de l’éditeur, elle offre également accès à une « marketplace » qui proposera des applications complémentaires afin de répondre de manière pertinente aux besoins spécifiques de chaque entreprise. « Sage Business Cloud annonce l’émergence d’une nouvelle génération des solutions de gestion. A l’heure de la quatrième révolution industrielle, nous souhaitons apporter de la simplicité à nos clients et prospects. Quelle que soit leur taille, les entreprises veulent des solutions qui stimulent leur productivité, qui leur permettent de réagir très rapidement, en temps réel, et disposer d’informations pertinentes qui leur ouvrent des perspectives. Nous sommes passés à la vitesse supérieure et répondons à ces besoins aujourd’hui. Et ce n’est que le début », affirme dans un communiqué le CEO de l’éditeur britannique, Stephen Kelly.

La plateforme Sage Business Cloud s’appuie sur les avancées en termes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. « L’intelligence artificielle nous aide déjà dans notre vie quotidienne en réduisant les tâches administratives et en améliorant la performance des équipes. Aujourd’hui, nous intégrons l’IA et l’apprentissage automatique dans Sage Business Cloud afin que les utilisateurs puissent augmenter la productivité à tout moment de la vie de l’entreprise », explique dans le document Kriti Sharma, VP of Bots and Artificial Intelligence de Sage.

Sage Business Cloud est disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni depuis le 10 octobre, et sera déployé dans le reste du monde au cours de l’année prochaine.