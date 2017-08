Sage annonce la septième édition de l’Université Sage. Ce programme s’adresse à tous les partenaires de l’éditeur qui souhaitent profiter de la rentrée pour développer leurs compétences en fonction de leurs besoins et approfondir leur niveau d’expertise via la formation continue.

L’Université Sage s’adresse aux consultants fonctionnels ou techniques, chefs de projet et directeurs de projet. Ceux-ci pourront se former et se perfectionner sur des thématiques fonctionnelles, techniques, méthodologiques et avant-vente. En 2016, 660 personnes ont bénéficié de la mise en place de ces formations. Pour cette nouvelle édition, les partenaires Sage 50c Ciel sont également conviés.

L’édition 2017 totalise plus de 60 thématiques de formation comme par exemple des thématiques liées aux changements légaux comme la DSN auxquels les clients doivent faire face. Cette année, des cours à distance ont été mis en place afin de faciliter l’accès à la formation.

Dates : 11 au 22 septembre 2017, de 9h30 à 13h ou de 14h à 17h30 selon les ateliers choisis. A distance selon la formation choisie où à Paris (lieu à préciser suivant la thématique choisie)

Pour s’inscrire et consulter le programme détaillé, c’est ici.