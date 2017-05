Pour le premier semestre (clôturé au 31 mars) de son exercice 2017 décalé, Sage enregistre un chiffre d’affaires organique (hors activités monétiques en Amérique du Nord) non-audité de 838 millions de livres, en croissance de 6,4%. Le chiffre d’affaires sous-jacent (y compris les activités monétiques en Amérique du Nord) atteint 912 millions de livres, en croissance de 5,7%. Rappelons à ce sujet que les activités monétiques en Amérique du Nord sont à présent classées comme actifs à vendre, certaines activités étant toutefois suspendues.

Le bénéfice avant impôts atteint 180 millions de livres, en progression de 41,1%. Le bénéfice par action bondit quant à lui de 38% à 12,57 pence.

« Ce sont des résultats positifs qui correspondent aux attentes du marché, et des signes indicateurs clairs démontrent que notre stratégie donne les résultats escomptés, puisque sept de nos neuf zones géographiques les plus importantes, qui génèrent collectivement 95 % de notre chiffre d’affaires, génèrent maintenant une croissance de chiffre d’affaires supérieure à nos objectifs cibles. Les investissements opérés dans nos activités de go-to-market commencent à tenir leurs promesses : nos produits basés sur le cloud connaissent une forte croissance et nous avons progressé dans notre stratégie d’acquisition de nouveaux clients, ce qui a créé au deuxième trimestre une accélération qui se renforcera au deuxième semestre et après la fin de l’exercice 2017 », commente dans un communiqué le CEO de l’éditeur, Stephen Kelly.

Le document ne donne aucune indication sur les résultats enregistrés dans les différentes entités géographiques de l’éditeur britannique. Le vice-président exécutif Europe du Sud, Serge Masliah, donne toutefois quelques (ténus) éléments d’information concernant l’Hexagone. « Au premier semestre, Sage en France poursuit sa croissance du revenu souscription et soutient la conquête de nouveaux clients avec les lancements des solutions cloud Sage One, Sage Live et Sage X3 et des solutions connectées Sage 50c Ciel et Sage 100c. Sage peut ainsi proposer aux entrepreneurs, quelle que soit leur taille et leurs objectifs de développement, une solution cloud adaptée à leurs ambitions », peut-on lire dans le communiqué.