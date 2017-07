Start-up spécialisée dans l’optimisation de la fibre optique, CAILabs vient de lever 5 millions d’euros auprès de Safran Cordporate Ventures et des fonds Innovacom et Starquest Capital, ses investisseurs historiques. Créée en 2013 par essaimage du Laboratoire Kastler-Brossel de l’université Pierre et Marie Curie, la jeune pousse rennaise s’est démarquée dans le monde des télécoms en développant une technologie qui gère la forme de la lumière dans une fibre optique, pour augmenter ses performances. La circulation des données serait ainsi jusqu’à 400 fois plus rapide sur les fibres existantes. Sa technologie est déjà adoptée par des acteurs comme Huawei, IBM, Nokia ou KDDI et équipe des réseaux locaux d’usines, de campus universitaires ou encore des hôpitaux. Des partenariats ont par ailleurs été établis, notamment avec des industriels de la lithographie pour la fabrication de puces électroniques.

La société affichait en 2016 une croissance de 160%. Pour accompagner cette croissance 11 collaborateurs seront recrutés cette année. « Cette levée nous donne les ressources nécessaires pour accélérer dans les réseaux locaux, tant en France qu’à l’international », indique dans un communiqué Jean-François Morizur, PDG et co-fondateur de CAILabs (au centre de la photo).

En dehors des télécoms, la société est également très présente dans le domaine aéronautique, ce qui explique la présence de Safran dans cette levée de fonds. « Au-delà de la priorité que représentent pour l’entreprise les télécoms terrestres, il y a pour CAILabs des opportunités très fortes autour de certains grands métiers de Safran, notamment dans le câblage aéronautique ou autour de l’utilisation de lasers industriels. La prise de participation de Safran Ventures va permettre d’accélérer dans ces domaines », commente le directeur de la stratégie et du M&A de Safran et président de Safran Corporate Ventures, Eric Dalbiès.

Depuis sa création, la start-up bretonne a levé 8,6 millions d’euros auprès de fonds d’amorçage et d’investissement.