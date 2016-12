Safra Cata, co-CEO d’Oracle, rejoint l’équipe de transition de Donald Trump. mais conservera son poste chez l’éditeur annonce le Silicon Valley Business Journal. « J’envisage de dire au président élu que nous sommes avec lui et que nous sommes ici pour l’aider de toutes les manières que nous pouvons », a-t-elle expliqué. Elle a ajouté qu’elle espérait que Donald Trump allait respecter ses promesses de campagne et réformer la taxation des entreprises, réduire la réglementation et négocier des accords commerciaux qui bénéficieront aux entreprises technologiques.

Contrairement à la plupart des dirigeants des entreprises high tech de la Silicon Valley, Safra Catz a été très discrète pendant la campagne électorale. De même, Oracle n’a pas participé financièrement à cette dernière. Précisons toutefois que le fondateur et président de l’éditeur, Larry Ellison, figure parmi les gros contributeurs financiers du Parti républicain. Il a ainsi versé plusieurs millions de dollars pour soutenir Marco Rubio lors de la primaire du parti en vue de désigner le candidat à la présidence.

Safra Catz rejoint dans l’équipe Trump le co-fondateur et membre du conseil d’administration de Facebook, Peter Thiel, lequel a quant à lui participé financièrement à la campagne du futur président.

Le CEO de Tesla, Elon Musk, et celui d’Uber, Travis Kalanick, ont de leur côté rallié le conseil consultatif mis en place par Donal Trump pour le conseiller en matière de politique industrielle.