Société de services informatiques du groupe héraultais Septeo (la holding de Genapi*), Matilan a recruté Sacha Laassiri en tant que directeur général. Il remplace Patrick Bernard, qui a quitté le groupe en septembre 2016. Spécialisée dans l’infogérance des PME, Matilan a réalisé 6,2 M€ de chiffre d’affaires en 2016 avec 45 collaborateurs répartis dans six agences. Ex-président du groupe de distribution et de services WyMe, Sacha Laassiri est chargé de relancer la croissance de Matilan (qui a enregistré une baisse de 8% de ses revenus en 2016), de lui donner de la visibilité et de développer son expertise cloud & sécurité. Parmi les options étudiées pour faire grandir l’entreprise : la réalisation d’acquisitions ciblées.

Âgé de 46 ans, Sacha Laassiri a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe Xerox (comme directeur commercial de la division Outsourcing, puis directeur général de Xerox Pologne, directeur de l’infogérance de Global Services pour les pays émergents, et responsable des partenariats avec les SSII indiennes Wipro, Infosys, TCS). En 2011, il se lance dans l’entrepreunariat en prenant la présidence de l’intégrateur Sage Aptetude puis en cofondant le groupe WyMe. À la suite de la scission du groupe et de la défaillance de l’investisseur, il assure avec succès le plan de cession des entreprises du groupe en 2015.

Il est titulaire d’un MBA (IAE de Paris) et d’un DEA de philosophie politique (Sorbonne).

* Septeo pèse 85 M€ de CA et emploie 780 collaborateurs