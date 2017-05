Le spécialiste californien du cloud data management Rubrik vient de réaliser une levée de fonds de 180 millions de dollars dirigée par IVP avec une forte participation de Lightspeed Venture Partners et Greylock Partners. Cette opération, destinée à développer sa présence à l’international porte le capital de la société à 292 millions de dollars. Rubrik est désormais valorisée 1,3 milliard de dollars.

Rubrik a développé une plateforme de cloud data management pour la protection, la recherche, l’analyse, l’archivage et la copie de données pour le cloud hybride d’entreprise. « En accélérant leurs taux d’adoption des clouds hybrides et un modèle multi-cloud, les entreprises veulent adopter une plateforme de gestion de données native pour gérer, récupérer et sécuriser leurs données. », explique dans un communiqué Bipul Sinha, co-fondateur et PDG de Rubrik. « Nous avons une opportunité sans précédent de doubler notre rythme d’innovation et d’accélérer notre déploiement et présence internationale dans le monde entier. En tant que leader du marché et pionnier de la gestion des données dans le cloud, Rubrik investira agressivement dans le succès de nos clients en accompagnant l’accélération de leur migration vers le cloud. »

Après trois ans d’existence et dix-huit mois de commercialisation, la jeune pousse dont le siège est basé à Palo Alto en Californie, revendique un carnet de commandes approchant les 100 millions de dollars et plusieurs clients parmi les entreprises du Fortune 500. Rubrik est aujourd’hui présente sur 5 continents et compte des équipes dans 10 pays de la zone EMEA dont la France, où elle a ouvert une filiale l’été dernier. La startup a été nommée par Gartner dans sa liste de Cool Vendors in Storage Technologies, 2016.

Rubrik emploie à ce jour environ 330 personnes et envisage de recruter 70 à 90 collaborateurs chaque trimestre.