RSA, la division sécurité de Dell Technologies, annonce la nomination de Rohit Ghai en qualité de président. Celui-ci a pour mission de proposer des solutions qui accompagnent les clients, de trouver la meilleure stratégie qui soit pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité et de gestion des risques métier.

Rohit Ghai est depuis 2014 président de la division Enterprise Content Division (Documentum) de Dell EMC, en cours de cession à Open Text. Il prendra les rênes de RSA une fois la transaction finalisée.

« Je suis ravi de rejoindre RSA pour mener à bien la mission d’offrir les meilleures solutions de sécurité permettant aux clients de gérer les risques professionnels et protéger les informations qui comptent pour eux », commente Rohit Ghai dans un communiqué. « RSA est composée d’une équipe de direction talentueuse et d’équipes d’ingénierie et de vente impliquées à l’échelle mondiale. Nous restons concentrés sur nos clients et notre écosystème partenaire et continuerons à leurs fournir les solutions pour les accompagner dans leur transformation. »

Rohit Ghai a rejoint EMC en 2009 en tant que Senior VP Products & Solutions. Il travaillait auparavant chez Symantec où il a occupé différentes fonctions d’ingénierie et de direction générale. Il fut également directeur technique de la filiale indienne de Computer Associates (désormais CA Technologies).

RSA revendique une présence chez 97 sociétés du Fortune 100 et chez 94% des entreprises du Fortune 500.