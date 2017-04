Riverbed va doper son offre SD-WAN en acquérant Xirrus. Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas précisées permettra au spécialiste de la performance applicative d’étendre le SD-WAN à l’ensemble des points d’accès WiFi de l’entreprise.

« Xirrus est une acquisition stratégique pour Riverbed. Elle nous apportera une des meilleures solutions WiFi de qualité professionnelle et renforcera SteelConnect afin de délivrer une offre SD-WAN inégalée qui nous aidera à alimenter notre croissance sur ce marché en pleine ébullition », explique le CEO de la société, Jerry Kennelly, dans un communiqué transmis à CRN. « En combinant les fonctionnalités WiFi avancées de Xirrus et l’orchestration intuitive et puissante de SteelConnect nous faisons un grand pas afin d’apporter jusqu’au WiFi la puissance d’une gestion des réseaux à base de règles », ajoute de son côté le senior vice-président de Riverbed SteelConnect, Paul O’Farrell.

Riverbed précise que l’offre Xirrus continuera à être proposée aux entreprises en tant que solution WLAN autonome.

Créée en 2004 et basée à Thousand Oaks en Californie, Xirrus est une société privée. Elle figure en tant que « visionnaire » dans le Quadrant Magique 2016 de Gartner consacré aux infrastructures LAN filaires et sans-fil.

L’acquisition devrait être close d’ici la fin de ce mois.