Editeur d’une solution de supervision innovante plébiscitée par les infogéreurs et les fournisseurs de services managés, le français RG System a enrichi son offre en octobre dernier en mettant sur le marché module de backup as a service, RG Backup, qui s’appuie sur la technologie Dell EMC Avamar. Un choix dicté par la performance de sa technologie de déduplication, qui permet de réduire le volume de données à sauvegarder, ses faibles délais de restauration, et sa capacité à sauvegarder toutes les applications quelles que soit leur environnement en local ou en ligne.

La valeur ajoutée de RG System se situe dans son interface : la sauvegarde et la restauration des données se pilotent à partir de sa console de supervision, présentée comme simple d’utilisation et intuitive. Autre point fort de RG Backup : les agents nécessaires à la collecte des données s’installent à distance en quelques minutes sans intervention humaine. Un module optionnel, RG Backup Orchestrator, permet même de piloter les infrastructures Avamar existantes depuis l’interface RG System. Cerise sur le gâteau, l’offre est disponible à partir de quelques euros par mois, elle est sans engagement et testable gratuitement pendant un mois.

Dans sa première mouture, RG Backup sauvegardait les données uniquement sur une infrastructure opérée directement par RG System. Désormais la solution permet de sauvegarder en local sur des appliances physiques ou virtualisées. Depuis son lancement en octobre, la version Online cumule déjà plus de 25 To de données dédupliquées sauvegardées.