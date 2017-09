Des rumeurs concernant une introduction en bourse de MongoDB circulent depuis plusieurs années. En mai dernier, le Wall Street Journal avait ainsi rapporté que l’éditeur de système de gestion de base de données avait contacté des banques d’investissement afin d’engager la procédure d’introduction. Le mois dernier, MongoDB avait déposé auprès de la SEC un document S-1 précédant une IPO. Ce dépôt s’était fait sous couvert du JOBS Act, qui depuis 2012 en assure la confidentialité pendant 15 jours, permettant ainsi aux investisseurs de prendre connaissance du dossier avant sa divulgation au public. A présent, un nouveau document S1, public cette fois a été déposé. Il confirme un peu plus l’imminence d’une introduction en bourse. Il n’est en revanche pas très précis. Ainsi, il n’indique pas le montant que souhaite lever l’éditeur, ni la fourchette du prix d’introduction.

On y apprend toutefois que la société a généré au cours de son exercice fiscal 2017 achevé le 31 janvier dernier, 101,36 millions de dollars, contre 65,27 millions de dollars un an plus tôt, soit un bond de plus de 55%. En revanche, les pertes se sont aussi creusées, heureusement dans une proportion moindre, pour atteindre 86,68 millions de dollars contre 73,49 millions de dollars un an auparavant (+18%). Le document annonce par ailleurs plus de 30 millions de téléchargements de la version freemium du SGBD et plus de 4.300 clients payants, parmi lesquels on compte plus de la moitié des entreprises du Fortune 100.

Basé à New York, l’éditeur de base de données open source NoSQL a levé plus de 300 millions de dollars depuis 2008 auprès d’investisseurs tels que Red Hat, Salesforce Ventures, EMC, Sequoia Capital, T.Rowe Price ou Intel Capital. Son dernier tour de table remonte à 2015. A cette époque, la société était valorisée 1,6 milliard de dollars.

MongoDB a été fondé par Eliot Horowitz, son actuel directeur technique, et Dwight Merriman, deux anciens de DoubleClick, un spécialiste du ciblage comportemental sur internet acquis par Google en 2007 pour 3,1 milliards de dollars. Dev Ittycheria, qui fut notamment président de BMC Software et directeur général d’OpenView, est le président et CEO de l’entreprise.