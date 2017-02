Après avoir reçu Emmanuel Royer et Pascal Rivière, nous poursuivons notre série d’entretiens avec Alain Melon qui a pris la direction des ventes Channel, Service Provider et SMB au sein de HPE France début février.

Alain Melon revient avec ChannelNews sur les annonces d’HPE en ce début d’année.

Il souligne tout d’abord le succès du HPE Partner tour 2017, avec plus de 1 000 partenaires présents et une croissance de 20 % de la participation par rapport à l’année précédente.

Ces nombreuses rencontres avec les partenaires ont permis de vérifier que la fameuse transformation numérique est bien en cours chez les clients finaux.

Bien évidemment, cette mutation s’appuie sur des briques technologies qui sont justement au coeur de l’offre HPE.

Alain Melon illustre cette stratégie avec trois acquisitions récentes, Simplivity sur l’hyperconvergence, Cloud Cruiser sur la facturation des services cloud et Niara sur la sécurité et la Mobilité.

Pour les partenaires qui souhaitent en savoir plus sur ces technologies, rappelons que les experts d’HPE seront présents sur le salon IT Partners les 8&9 mars à Dysneyland Paris.

Cette présence au plus près des partenaires ne s’arrête évidemment pas là, mais illustre la volonté de proximité d’HPE.

Pour résumer, l’ADN de la relation HPE avec les partenaires s’articule autour de trois mots clés : collaboration, agilité et confiance.

Cette vidéo a été produite en partenariat avec HPE