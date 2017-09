Oracle vient de publier des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Des résultats comme d’habitude dopés par le cloud. Au premier trimestre de son exercice 2018 décalé, le chiffre d’affaires atteint 9,19 milliards de dollars, en progression de 7% sur un an, alors que Thomson Reuters s’attendait à 9,03 milliards de dollars. Les revenus provenant du cloud bondissent de 51% à 1,5 milliard de dollars. Dans les détails, le SaaS rapporte 1,1 milliard de dollars (+62%), le PaaS plus l’IaaS, 400 millions de dollars (+28%). En revanche, le chiffre d’affaires du hardware recule de 5% à 943 millions de dollars, soit 10% du chiffre d’affaires total. De même les ventes de licences logicielles baissent de 6% à 966 millions de dollars. Le revenu opérationnel GAAP progresse de 7% à 2,8 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP bondit de 21% à 2,2 milliards de dollars, soit 0,52 dollar par action. En termes non-GAAP, le bénéfice par action progresse de 12% à 0,62 dollar, supérieur de 2 cents aux attentes de Thomson Reuters.

« L’hyper-croissance soutenue de notre activité cloud de plusieurs milliards de dollars continue à tirer de plus en plus haut les revenus globaux et les bénéfices d’Oracle », se félicite dans un communiqué la co-CEO de l’entreprise californienne, Safra Catz. « Avec des revenus SaaS en hausse de 62%, notre activité des applications cloud continue à grimper deux fois plus vite que celle de Salesforce.com », triomphe de son côté, l’autre co-CEO, Mark Hurd.

Le président, directeur technique et cofondateur d’Oracle, Larry Ellison annonce quant à lui le lancement dans deux semaines « du premier service de base de données dans le cloud totalement autonome. « Basée sur l’apprentissage machine, la dernière version d’Oracle est un système auto-piloté totalement automatisé qui ne requiert ni la gestion, ni le moindre réglage de la base de données par un humain. L’utilisation de l’intelligence artificielle élimine la plupart des erreurs humaines et permet à Oracle d’offrir la base de données garantissant une fiabilité de 99,995%, en demandant moins de charges qu’AWS. »

Pour le deuxième trimestre, Oracle prévoit une hausse du chiffre d’affaires total située entre 2 et 4% à taux de change constants, une progression du cloud située entre 39 et 42%ainsi qu’un bénéfice par action compris entre 0,64 et 0,68 dollar. Les analystes espéraient quant à eux un BPA de 0,68 dollar.