Apple a engrangé au deuxième trimestre de son exercice annuel décalé des résultats très satisfaisants pour la direction de l’entreprise, insuffisants pour les analystes. Le chiffre d’affaires grimpe de 4,6% pour atteindre 52,9 milliards de dollars. C’est 190 millions de dollars en deçà des attentes de Wall Street. La marge brute atteint 38,9% contre 38,5% au cours du trimestre précédent, un pourcentage cette fois supérieur aux 38,7% attendus par Wall Street. La marge opérationnelle est de 26,7% et le bénéfice net atteint 11 milliards de dollars, soit une croissance de 5%.

Sur un plan géographique, les revenus grimpent de 11% à 21,16 milliards de dollars dans les Amériques, de 10% à 12,7 milliards de dollars en Europe, de 5% à 4,49 milliards de dollars au Japon, de 20% à 3,8 milliards de dollars dans les autres pays de la région Asie/Pacifique, à l’exclusion toutefois de la Chine élargie dont le chiffre d’affaires chute de 14% à 10,73 milliards de dollars. « La croissance est à deux chiffres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Turquie, en Russie et au Mexique. Elle dépasse même les 20% sur certains marchés comme le Brésil, la Scandinavie, le Moyen-Orient, l’Europe centrale et de l’Est, l’Inde, la Corée et la Thaïlande », a tenu à préciser le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, dans sa présentation aux analystes.

Si les chiffres sont moins bons que prévu, c’est surtout à cause des ventes décevantes de l’iPhone. La firme de Cupertino en a écoulé 50,8 millions, réduisant au passage l’inventaire des canaux de distribution de 1,2 million d’unités. Wall Street tablait de son côté sur 51,4 millions d’exemplaires. Le chiffre d’affaires engrangé atteint 33,25 milliards de dollars. Autre déception, le prix de vente moyen est de 655 dollars (contre 642 dollars un an plus tôt), alors que les analystes s’attendaient à 666 dollars.

Tirées par le MacBook Pro, les ventes de Mac ont grimpé de 4,2% pour atteindre les 4,2 millions d’unités, générant ainsi un chiffre d’affaires de 5,84 milliards de dollars (+14%). En revanche, le chiffre d’affaires enregistré par l’iPad a reculé de 12% à 3,9 milliards de dollars.

Apple a également livré des prévisions mitigées pour le trimestre en cours. La firme à la pomme table en effet sur un chiffre d’affaires compris entre 43,5 milliards de dollars et 45,5 milliards de dollars, ainsi que sur une marge brute de 37,5 à 38,5%. La bourse espérait 45,7 milliards de dollars.

Conséquence de tout cela : le titre a reculé de 2,11% à 144,40 dollars dans les échange après-bourse.

Au cours du trimestre, Apple a généré un cash flow opérationnel de 12,5 milliards de dollars. La firme à la pomme disposait ainsi à l’issue du trimestre d’un pactole de 256 milliards de dollars, contre une dette de 98,5 milliards de dollars.

Commentant ces chiffres, Tim Cook a fait part de sa satisfaction. « Nous sommes fiers de ses résultats », a-t-il déclaré.