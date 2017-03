A l’issue de l’exercice 2016, clos le 31 décembre 2016, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 153,3 millions d’euros en croissance purement organique de 3,3%. Le chiffre d’affaires pro forma 2016, établi comme si l’acquisition du groupe Cella était intervenue au 1er janvier 2016, s’élève à 186 millions d’euros (donnée non auditée). Cette croissance s’accompagne d’une forte progression des effectifs, qui atteignaient 2.288 collaborateurs au 31 décembre 2016, contre 1.907 un an plus tôt. Le résultat opérationnel s’est établi à 13,8 millions d’euros, soit un bond de 162% par rapport à 2015, représentant une marge opérationnelle de 9,0% (3,6% en 2015). Ce résultat opérationnel intègre des produits non récurrents pour un montant de 3,9 millions d’euros. Hors ces éléments exceptionnels, la marge opérationnelle aurait été de 6,4%. Après prise en compte du résultat financier et de la charge d’impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe est quasiment multiplié par quatre par rapport à 2015 et atteint 11,9 millions, soit une marge nette de 7,8%.

Ces bons résultats ont permis au groupe de renforcer sensiblement ses capitaux propres qui atteignaient 32,6 millions d’euros au 31 décembre 2016. La trésorerie disponible s’élevait à 26,0 millions d’euros et la dette financière nette, intégrant les nouveaux financements mis en place en fin d’année pour l’acquisition de Cella, s’établissait à 14,1 millions d’euros.

Le spécialiste de la data s’est fixé pour objectif un chiffre d’affaires 2017 de 195 millions d’euros, soit une progression de 27% en données consolidées et de 5% en organique, hors nouvelle opération de croissance externe. Umanis vise par ailleurs un résultat opérationnel de 13 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 6,7%.

A plus long terme, le groupe a engagé en début d’année un plan stratégique, baptisé CAP 2019, qui vise à renforcer sa position sur le marché français. Dans ce cadre, il s’est fixé pour objectif de réaliser 300 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’Hexagone à l’horizon 2019, en combinant croissance organique, à un rythme annuel moyen compris entre 5% et 7%, et croissance externe. Sur le plan de la rentabilité, il vise une marge opérationnelle de 9% à l’horizon 2019.

Après avoir finalisé l’acquisition de l’ESN Cella fin 2016, Umanis étudie activement plusieurs dossiers de croissance externe. Il indique qu’il est entré en négociation exclusive avec une société rentable réalisant un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros.