Business & Decision vient de publier les résultats définitifs de son exercice 2016. « L’année 2016, conformément à notre feuille de route, a été celle de la transition. Nous avons réalisé une bonne performance en termes de croissance du chiffre d’affaires. Nous avons mené les actions de recentrage sur notre cœur de métier et mis en place une nouvelle gouvernance pour le pilotage de l’entreprise. Le second semestre 2016 bénéficie d’ores et déjà des impacts de nos actions qui produiront leur plein effet en 2017 », précise dans un communiqué le PDG de la société, Christophe Dumoulin.

Le chiffre d’affaires consolidé est de 227,6 millions d’euros, en croissance de 1,5 % par rapport à 2015. La progression du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants est de 6,0 %.

En France, le groupe de consulting et d’intégration de systèmes a réalisé un chiffre d’affaires de 137,6 millions d’euros, en hausse de 4,6 % par rapport à 2015. La légère baisse de certaines opérations en Ile-de-France a été compensée par la performance des entités opérationnelles en région.

Avec un chiffre d’affaires de 90,0 millions d’euros pour l’année 2016, l’activité à l’international affiche un recul de 3,0 %, suite à la cession des activités Managed Services et Cloud Consulting aux Etats-Unis. Hors effets des cessions et à taux de change constants, la croissance à l’international s’établit à 8,1 %, grâce au fort développement des activités au Royaume-Uni, à la progression de la filiale suisse et au développement important constaté au Benelux.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 0,2 million d’euros, contre 5,9 millions d’euros pour l’exercice 2015. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2016, à -1,0 million d’euros, a été compensé par un ROC en nette amélioration au deuxième semestre 2016 à 1,2 millions d’euros, ceci grâce au développement des activités phares du groupe dans les domaines du data et du digital.

Le résultat opérationnel s’élève à -0,4 million d’euros, après impact de charges opérationnelles dont les coûts de restructuration et de cession des activités américaines. Le résultat financier s’établit à -2,1 millions d’euros, équivalent à l’exercice précédent.

L’ESN affiche une perte de 5,9 million d’euros, dont 4,0 millions d’euros à charge du premier semestre, contre un gain de 1,0 million d’euros en 2015.

La dette financière nette progresse et s’élève à 27,1 millions d’euros contre 26,8 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les cessions d’activités aux Etats-Unis ont entraîné une baisse du goodwill de 3,6 millions d’euros.

Le groupe a renégocié avec ses banques le reprofilage de sa dette à moyen terme. Bien que le ratio dette financière nette sur Ebitda n’ait pas été respecté au 31 décembre 2016, les banques ont renoncé à l’exigibilité du solde du financement mis place en avril 2016.

Pour 2017, l’ESN indique que les actions de pilotage de la marge se poursuivent et qu’elle table sur un redressement et sur un retour à des niveaux de marge supérieurs. Aucune indication concernant le chiffre d’affaires n’est donnée.