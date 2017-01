Après 3,5 années passées chez Xiaomi, le vice-président en charge du développement international du constructeur, le Brésilien Hugo Barra, s’en va pour des raisons strictement personnelles indique-t-il. « J’ai réalisé que les deux dernières années pendant lesquelles j’ai vécu dans un environnement particulier ont eu de lourdes répercussions sur ma vie et ont commencé à affecter ma santé. Mes amis, que je considère comme mon foyer, et ma vie sont à nouveau dans la Silicon Valley, qui est aussi plus proche de ma famille. Considérant tout ce que j’ai perdu ces dernières années, il est clair pour moi que le temps du retour est arrivé », précise-t-il sur sa page Facebook.

Hugo Barra quittera Pékin en février, après le nouvel-an chinois pour « vivre une nouvelle aventure dans la Silicon Valley ».

Il quitte le pays sans être pour autant fâché avec son employeur. « Nous avons fait de ce rêve qu’était l’Inde notre plus grand marché à l’international, avec 1 milliard de dollars de revenus annuels. C’est la plus grande croissance d’une entreprise dans l’histoire indienne. Nous nous sommes développés en Indonésie, à Singapour, en Malaisie et plus récemment dans une vingtaine d’autres marchés, tels que la Russie, le Mexique et la Pologn. Nous avons fait équipe avec Google pour lancer notre premier produit aux Etats-Unis, où nous avons gagné trois prix (ndlr : au CES2017). Le monde constate désormais que Xiaomi est un acteur mondial qui change l’industrie technologique simplement en promettant d’apporter de l’innovation à chacun. »

Il ajoute qu’en tant qu’actionnaire et ami de l’entreprise, il restera conseiller à vie de Xiaomi.

Avant de rejoindre Xiaomi, Hugo Barra était responsable du programme Android chez Google. C’est à la demande du CEO de Xiaomi qu’il a troqué le soleil californien contre le climat plus rude de Pékin pour y développer les ventes à l’international.