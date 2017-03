Contrairement à celui des tablettes, le marché des smartphones devrait rebondir cette année. Après une modeste croissance de 2,5% en 2016, il devrait grimper de 4,2% en 2017 et de 4,4% en 2018, le taux de croissance annuel moyen s’établissant à 3,8% sur la période 2016-2021. En chiffres, cela donné 1,53 milliard d’unités en 2017 et 1,77 milliard de livraisons en 2021. Telles sont les prévisions d’IDC qui prévoit par ailleurs un vif intérêt pour les phablettes aussi bien chez les consommateurs des marchés émergents que chez les consommateurs des pays développés. « Les phablettes vont indubitablement être la principale force motrice du marché grâce à l’abondance de fonctionnalités équipant aussi bien les modèles Premium que les modèles d’entrée de gamme. Les livraisons de phablettes dans le monde devraient se situer juste en dessous des 680 millions d’unités en 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 9,2% pour la période 2016-2021. En comparaison, les smartphones traditionnels vont croître d’à peine 1,1% au cours de la période, démontrant ainsi que plus c’est grand plus c’est mieux ou en tous cas plus populaire lorsqu’il s’agit de smartphones », estime Anthony Scarsella, responsable du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’IDC.

Côté plateformes, le cabinet d’études estime qu’il n’y aura pas beaucoup d’évolutions, Android s’accaparant aux environs de 85% de part de marché sur la période, IoS s’octroyant le reste. Après un déclin en 2016, la firme à la pomme rebondirait cette année grâce au lancement de nouveaux terminaux dotés de nouvelles fonctionnalités et bénéficiant d’évolutions techniques maruqant le 10ème anniversaire du lancement de l’iPhone.

Quant à Windows Phone, le déclin paraît irrémédiable. De 0,1% cette année sa part de marché s’effondrerait aux environs de 0,0% en 2021. « On ne sait pas très bien aujourd’hui si Mircosoft a des projets afin de persuader les OEMs de s’approprier la plateforme ou s’il a des plans pour lancer un produit comme il le fit avec les terminaux Surface. Aussi longtemps que la question n’est pas abordée, IDC n’est pas capable d’entrevoir le destin de la plateforme », explique le cabinet.

Worldwide Smartphone Platform Shipments, Market Share, and 5-Year CAGR, 2017 and 2021 (shipments in millions) Platform 2017 Shipment Volume* 2017 Market Share* 2017 Year-over-Year Growth* 2021 Shipment Volume* 2021 Market Share* 2021 Year-over-Year Growth* 2016-2021 CAGR* Android 1,305.0 85.0% 4.6% 1,513.4 85.3% 3.3% 3.9% iOS 226.0 14.7% 4.9% 258.8 14.6% 1.9% 3.7% Windows Phone 1.8 0.1% -69.5% 0.8 0.0% -8.4% -33.8% Others 2.0 0.1% -56.0% 1.1 0.1% -5.4% -24.7% Total 1,534.8 100.0% 4.2% 1,774.1 100.0% 3.1% 3.8% Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, March 1, 2017

* Table Note: All figures are forecast projections.