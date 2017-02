Serait-on entré dans une ère de réorganisation perpétuelle chez Dell Technologies ? Après le remaniement en profondeur des activités hardware du mois de décembre consécutif à la fusion Dell-EMC et les fermetures de sites, accompagnées de licenciements, intervenues au mois de janvier, le groupe dirigé par Michael Dell vient d’effectuer un réaménagement à la marge au sein de l’Information Solutions Group de David Goulden nous apprend The Register. Le vétéran Jim Ganthier qui s’occupait de l’unité Validated Solutions en liaison avec la division Global Solutions & Technology Alliances dirigée par Armughan Ahmad change d’affectation. Armughan Ahmad prend désormais en charge les deux unités tandis que Jim Ganthier prend la direction de l’entité Customers Solutions Advocacy, chargée de gérer les litiges avec les clients. Il rapportera à Karen Quintos, qui occupait le poste de directrice du marketing de Dell avant la fusion, désormais vice-présidente exécutive en charge du service client (Chief Customer Officer) du groupe.

Cette mini-réorganisation a été menée sous la houlette du président de la division Converged Infrastructure, Chad Sakac, et du Chief Integration Officer de Dell Technologies, Rory Read, chargé comme sa fonction l’indique de l’intégration des différentes entités des deux entreprises fusionnées. « Nous avons besoin d’évaluer constamment comment rendre les choses plus simples, plus claires. Sous la direction de Rory Read, nous avons l’opportunité d’évaluer la manière de simplifier nos solutions, nos procédures et comment travailler ensemble pour le bénéfice de nos clients et de nos équipes », explique Chad Skac dans une note destinée à ses collaborateurs et consultée par nos confrères. Soyons persuadés que Rory Read à encore devant lui un travail de longue haleine.