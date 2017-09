Red Hat annonce les résultats financiers de son second trimestre fiscal 2018 (juin-août 2017). En croissance, ils permettent à l’éditeur open source de revoir à la hausse ses prévision annuelles, portées de 2.7 milliards de dollars à 2,88/2,89 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires atteint 723 millions de dollars, soit une hausse sur un an de 21 % (de 20 % à taux de change constants). Les revenus tirés des abonnements grimpent de 20% (en dollars et à taux de change constants) à 638 millions de dollars, dont 487 millions de dollars pour les offres d’infrastructures (+14%) et 150 millions de dollars liés au développement d’applications et aux technologies émergentes (+44% en dollars et +43 % à taux de change constants). Le solde des produits reportés en fin de trimestre est de 2,05 milliards de dollars, en hausse de 22 % par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice opérationnel GAAP bondit de 54% à 135 millions de dollars. Le bénéfice net GAAP atteint 97 millions de dollars, soit 0,53 dollar par action, contre 59 millions de dollars ou 0,32 dollar par action un an plus tôt. Cela représente une progression de près de 65%. Le flux de trésorerie lié à l’exploitation est de 143 millions de dollars sur le trimestre, en hausse de 48 % par rapport à l’exercice précédent, et de 401 millions de dollars sur le semestre, en progression de 22 % comparé à l’exercice précédent.

Pour le trimestre en cours, la firme de Raleigh table sur un chiffre d’affaires compris entre 730 et 737 millions de dollars, sur une marge opérationnelle GAAP d’environ 15,2% et sur un bénéfice par action GAAP de 0,48 dollar.

« Une forte demande pour nos technologies qui facilitent le cloud hybride a contribué à accélérer la croissance du chiffre d’affaires au premier semestre fiscal. Au second trimestre nous avons atteint une croissance du chiffre d’affaires de 21%, alimentée par une croissance de plus de 40% du chiffre d’affaires tiré du développement d’applications et des autres technologies émergentes », commente dans un communiqué le président et CEO de l’entreprise, Jim Whitehurst. « Les organisations IT continuent à se tourner vers Red Hat qu’ils considèrent comme un partenaire stratégique qui les aident à transformer et à moderniser leurs applications et leurs infrastructures pour le cloud hybride. »