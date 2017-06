Un nouveau venu s’ajoute à la liste des fournisseurs de solutions d’hyperconvergence : Red Hat. L’éditeur annonce en effet la première offre d’infrastructure hyperconvergente 100% open source.

Baptisée tout simplement Red Hat Hyperconverged Infrastructure, la pile logicielle combine en fait quatre technologies de l’éditeur : Red Hat Virtualization, la solution de virtualisation maison basée sur l’hyperviseur open source KVM ; Red Hat Gluster Storage, un système de stockage défini par logiciel dérivé du système de gestion de fichiers distribué open source GlusterFS ; le système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux (RHEL), ainsi que la plateforme d’automatisation Red Hat Ansible, issue du rachat de la jeune pousses Ansible en 2015.

Avec ce nouveau produit, l’éditeur de Raleigh vise les grands groupes disposant de succursales et bureaux distants. « Les organisations avec des opérations distribuées, telles que la banque, l’énergie et la distribution doivent être capables d’offrir les mêmes services d’infrastructure dans leurs bureaux distants et leurs succursales que ceux opérés dans leur datacenter. Toutefois, les bureaux distants et succursales peuvent avoir leurs problèmes spécifiques : manque d’espace, problèmes de puissance électrique et de refroidissement et manque de compétences techniques sur le site. Les organisations qui sont dans cette situation ont besoin de services performants, intégrés dans un seul serveur qui peut les prendre en charge », explique l’éditeur dans un communiqué.

L’offre est disponible immédiatement, uniquement auprès des commerciaux de l’entreprise. La commercialisation à travers le réseau de partenaires interviendra plus tard. Interrogé à ce propos par nos confrères de CRN, le directeur marketing produit de Red Hat, Ross Turk a expliqué que le produit était trop récent. « Avec de nouveaux produits comme celui-ci, nous nous concentrons généralement sur quatre ou cinq clients que nous traitons en direct, surtout lorsqu’ils sont demandeurs de ce produit. Nous entrons à peine dans un phase de disponibilité générale. Nous attendrons que le produit soit déjà bien installé sur le marché pour le mettre à disposition des partenaires. »