Red Hat vient d’annoncer l’acquisition de Codenvy, un fournisseur d’outils de développement d’applications dans le cloud basées sur les conteneurs. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

Créée en 2013 par son actuel CEO Tyler Jewell et le Français Benjamin Mestrallet, Codenvy est une spin-off de l’éditeur breton de logiciels collaboratifs eXo Platform (Vannes), dont Benjamin Mestrallet est le fondateur et PDG. Codenvy est à l’origine de la technologie open source Eclipse Che qui propose un environnement Java de développement intégré d’applications Linux. L’offre actuelle de Codenvy est une évolution de ce socle orientée cloud, DevOps et conteneurs. La société est basée à San Francisco, avec des bureaux à Cherkassy en Ukraine (d’où le Che d’Eclipse Che) et à Luxembourg.

En 2016, Red Hat avait rejoint la communauté Eclipse Che, qui compte parmi ses contributeurs SAP, IBM, Samsung, Microsoft, Intuit et eXo. Codenvy est d’ailleurs intégré à la plateforme d’applications conteneurisées Red Hat OpenShift. L’éditeur souhaite désormais introduire Eclipse Che et Codenvy dans ses différents outils et plateformes.

« Notre approche de développements basés sur les conteneurs est alignée sur l’objectif de Red Hat de renforcer les fonctions de sécurité, la fiabilité et les performances de son offre de conteneurs. Rejoindre Red Hat nous offre l’opportunité d’étendre notre portée parmi les développeurs, de leur offrir des outils modernes afin de bâtir des applications conteneurisées depuis leur navigateur web », commente dans un communiqué Tyler Jewell.