Au cours du troisième trimestre, les ventes d’appliances de sauvegarde ont reculé de 7,9% en un an pour atteindre 737,5 millions de dollars rapporte IDC. Les ventes d’appliances pour les systèmes ouverts ont généré 686,1 millions de dollars, soit une baisse de 7,2%. Le recul est plus net pour les équipements destinés aux mainframes puisqu’il a chuté de 17,1% à 51,4 millions de dollars.

Toutefois, la capacité totale des appliances livrées dans le monde, soit 920 pétaoctets, a grimpé de 12,1%.

« Le marché des PBBA (Purpose-Built Backup Appliances) clôt le troisième trimestre avec un ralentissement, suivant en cela la même tendance que le marché du stockage destiné aux entreprises », explique dans un communiqué Liz Conner, responsable des systèmes de stockage chez IDC. « Les dépenses ont reculé dans les pays plus matures alors que le marché a connu de la croissance dans les pays émergents. Cela dit, le basculement des dépenses consacrées aux matériels de base se poursuit, les solutions logicielles gagnant des parts de marché. »

Le marché est dominé par Dell EMC et Veritas (ex-Symantec). Cependant, avec une part de marché de 60,3% pour le premier et de 15,2% pour le second, les deux leaders enregistrent des baisses de respectivement 14,9% et 4,0%. En revanche, IBM s’octroie la troisième place au détriment d’HPE grâce à une croissance de 42% qui lui confère une part de marché de 5,7%. La firme de Palo Alto doit quant à elle se contenter d’une PM de 4,8%. Quantum, qui a revu récemment sa gamme d’appliances haut de gamme DXI, complète ce Top 5 avec une croissance de 2,8% et une part de marché de 18,5%.

Top 5 Vendors, Worldwide PBBA Factory Revenue, Third Quarter of 2016 (Revenues in $ Millions) Vendor 3Q16 Revenue 3Q16 Market Share 3Q15 Revenue 3Q15 Market Share 3Q16/3Q15 Growth 1. Dell Technologies $444.9 60.3% $522.9 65.3% -14.9% 2. Symantec/Veritas* $111.8 15.2% $116.5 14.5% -4.0% 3. IBM** $41.8 5.7% $29.4 3.7% 42.0% 3. HPE** $35.2 4.8% $40.4 5.0% -12.9% 5. Quantum $18.5 2.5% $18.0 2.3% 2.8% Others $85.3 11.6% $73.9 9.2% 15.5% Total $737.5 100.00% $801.0 100.0% -7.9% Source: IDC Worldwide Purpose Built Backup Appliance Quarterly Tracker, December 15, 2016

Notes:

* Symantec et Veritas apparaissent dans le tableau comme une seule entité pour refléter la croissance annuelle. Toutefois, depuis le premier trimestre 2016, le rapport PBBA Tracker (qui sert de base à ce tableau) considère Veritas indépendamment de Symantec afin de tenir compte de la séparation intervenue entre les deux sociétés.

** IDC estime qu’il y a une égalité statistique entre plusieurs vendeurs lorsque la différence entre leurs parts de marché est inférieure à un pour cent.