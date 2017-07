Coyote vient d’acquérir 49% du capital du spécialiste de la géolocalisation des véhicules Traqueur « dans une logique de synergies et de croissance, sur des marchés en pleine mutation ». En vertu de quoi l’assemblée générale mixte des actionnaires de Traqueur, qui s’est tenue le 15 juin, a approuvé la nomination de Fabien Pierlot, CEO de Coyote, Patrick Nobleaux, commissaire aux comptes, et Jean-Marc Van Laethem, Chief Innovation Officer et co-fondateur de Coyote, en qualité de nouveaux membres de son conseil de surveillance. Parallèlement, Traqueur a procédé au changement de la composition du directoire en en confiant la présidence à Benoit Lambert, directeur général de Coyote. « Le rapprochement qui se dessine entre Coyote et Traqueur représente pour les deux sociétés de véritables opportunités de développement sur des marchés en constante évolution », explique dans un communiqué Benoit Lambert. « Cet accord ne remet aucunement en cause les projets initiés par Traqueur qui poursuit leurs développements avec les équipes opérationnelles en place. »