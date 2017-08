Raphaël Ducasse vient de vendre les 25% du capital qui lui restaient du groupe Evea qu’il a dirigé puis présidé pendant neuf ans. Entré en 2008 comme DG associé au côté de Régis Dodin au sein de NLE, la raison sociale à l’origine du groupe, il en est rapidement devenu actionnaire majoritaire et président. Ex-DG d’une filiale d’Overlap, Overlap Réseaux, il initie dès 2009 une politique de croissance externe qui le conduit à racheter dans un premier temps l’intégrateur lillois Solidd, puis les filiales infogérance (IS) et décisionnel (3WS) d’ERT, et enfin l’intégrateur Act400 en 2012. Des opérations qui lui permettent de doubler ses revenus annuels, qui passent de 12 à 25 M€, mais qui se traduisent par de lourdes pertes (2 M€) sur l’exercice 2012-2013, et qui entament durablement ses capacités d’investissement. Pour reconstituer les fonds propres de son groupe, Raphaël Ducasse accepte en juillet 2016 de céder 75% du capital au groupe Constellation tout en restant à la direction opérationnelle. C’est cette direction opérationnelle qu’il vient d’abandonner, le groupe Constellation ayant souhaiter faire jouer l’option d’achat sur les parts qui lui restaient.