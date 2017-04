Nos confrères de The Register se sont penchés sur le formulaire 10K déposé par Dell Technologies auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Ce document contient, outre les résultats annuels, un état complet de l’entreprise et des risques auxquels elle est exposée. Il ressort de cette dernière partie que la trop grande dépendance actuelle du constructeur envers le marché du PC menace sa transition vers celle d’un leader du marché des infrastructures. En effet, 60% du chiffre d’affaires de la société provient aujourd’hui de son activité Client Solutions et plus particulièrement des ventes de PC. Or le marché du PC est fragile, ce que Dell admet d’ailleurs. « Dell Technologies s’appuie toujours sur Client Solutions qui est un élément essentiel de son activité. Dell Technologies prévoit toutefois un environnement de plus en plus concurrentiel et une compétition de plus en plus intensive sur le segment Client Solutions. Ces problèmes actuels découlent de changements fondamentaux sur le marché du PC, notamment d’un déclin des chiffres d’affaires mondiaux provenant des desktops et laptops, d’une baisse générale des livraisons de PC causée par un ralentissement des cycles de remplacement de ces produits et par un intérêt accru pour des solutions mobiles alternatives. »

Le constructeur texan évoque par ailleurs un déclin de 5,7% des ventes de PC enregistré en 2016, de possibles futures détériorations sur ce marché, une baisse des marges si la demande bascule vers des produits moins chers (particulièrement dans les marchés émergents), et une concurrence accrue aussi bien des fabricants de produits low cost que des fabricants de produits innovants et à forte marge.

Ces derniers inquiètent tout particulièrement Dell car « le marché de production à la demande utilisé par Dell Technologies est moins compétitif dans un environnement où les pools de profit évoluent vers des segments à moindre marge basés sur un modèle de production sur stock ».

Le fabricant reste toutefois optimiste. Il estime qu’il n’y a qu’un chevauchement limité entre sa base de clientèle grands comptes de Client Solutions et le marché des infrastructures. Il reconnaît toutefois que les résultats provenant des acquisitions de la société sont mitigés et qu’il faudra investir pour retrouver de la croissance, les ventes croisées n’ayant pas apporté les résultats escomptés.