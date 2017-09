L’éditeur de logiciels Rakuten Aquafadas, filiale du groupe japonais Rakuten, annonce l’arrivée d’Olivier Alluis qui en tant que directeur général adjoint. Olivier Alluis collaborera étroitement avec le directeur général Koichiro Takahara afin d’étendre la présence de l’entreprise, en particulier en développant le portefeuille de clients français ainsi qu’en renforçant et accélérant l’expansion à l’international. Basé à Montpellier, Olivier Alluis sera le lien entre les équipes japonaises et les équipes françaises, représentées par le CTO, Thomas Ribreau et le CIO Florian Lemoine.